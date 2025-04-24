Красноярский центр продвижения молодежных проектов «Вектор» отчитался о работе за 2024 год

Красноярский центр продвижения молодежных проектов «Вектор» рассказал о направлениях работы и представил отчет о деятельности в 2024 году.
«Вектор» является организатором конкурсов социальных проектов в сфере молодежной политики «Ты-город» и «Поддержка локальных экспериментальных площадок», а также выступает оператором краевого инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край» в Красноярске. Сотрудники центра проводят консультации и семинары по соцпроектированию в рамках Школы проектной грамотности, где можно узнать, как правильно оформлять проектные заявки и где найти ресурсы для реализации самих проектов.
Кроме того, в молодежном центре функционируют открытые пространства: Тренинг-кафе и Проектный офис на левом берегу, где каждую неделю проходят мастер-классы и встречи, направленные на получение профессиональных навыков в различных сферах, тренинги по личностному росту и преодолению коммуникационных барьеров. А также Фитнес-коворкинг и Семейная лаборатория на правом берегу, где каждую неделю молодежь Красноярска ждут бесплатные фитнес-тренировки и семейные мероприятия.
В «Векторе» молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет могут организовать и свои мероприятия. Для этого имеется всё необходимое оборудование: телефон, WI-FI, столы, диваны, кресла, проектор, телевизор и музыкальное оборудование.
Согласно отчету, в муниципальном задании на 2024 год было утверждено 310 лекций, семинаров и других видов просветительской деятельности, исполнено 310. Количество культурно-досуговых, спортивно-массовых мероприятий — утверждено 38, столько же исполнено. Утвержденное количество участников вышеперечисленных мероприятий — 2 420, исполнено 2 836.
С полным отчетом о деятельности ММАУ «Центр продвижения молодежных проектов “Вектор” в 2024 году можно ознакомиться по ссылке.