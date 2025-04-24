В аэропортах Казань и Ульяновск ввели временные ограничения

Согласно заявлению ведомства, ограничения на прием и отправку гражданских воздушных судов были введены в Казани с 04:45 мск, а в ульяновском аэропорту Баратаевка — с 03:20 мск. Меры направлены на обеспечение безопасного функционирования воздушного пространства.