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В аэропортах Казань и Ульяновск ввели временные ограничения

Меры направлены на обеспечение безопасного функционирования воздушного пространства.

Источник: Аргументы и факты

В аэропортах Казани и Ульяновска временно ограничена работа из соображений безопасности. Об этом сообщила Росавиация в официальном Telegram-канале.

Согласно заявлению ведомства, ограничения на прием и отправку гражданских воздушных судов были введены в Казани с 04:45 мск, а в ульяновском аэропорту Баратаевка — с 03:20 мск. Меры направлены на обеспечение безопасного функционирования воздушного пространства.

Росавиация также отметила, что все действия в аэропортах согласованы и направлены на минимизацию возможных рисков для пассажиров и экипажей.

Ранее стало известно о временных ограничениях на приём и вылет воздушных судов в аэропортах Грозного и Владикавказа.