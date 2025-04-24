В аэропортах Казань и Ульяновск ввели временные ограничения

В аэропортах Казани и Ульяновска временно ограничена работа из соображений безопасности. Об этом сообщила Росавиация в официальном Telegram-канале.
Согласно заявлению ведомства, ограничения на прием и отправку гражданских воздушных судов были введены в Казани с 04:45 мск, а в ульяновском аэропорту Баратаевка — с 03:20 мск. Меры направлены на обеспечение безопасного функционирования воздушного пространства.
Росавиация также отметила, что все действия в аэропортах согласованы и направлены на минимизацию возможных рисков для пассажиров и экипажей.
Ранее стало известно о временных ограничениях на приём и вылет воздушных судов в аэропортах Грозного и Владикавказа.