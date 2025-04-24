До конца недели в Башкирии сохранится апрельская жара

Так, сегодня, 24 апреля, днём в отдельных районах возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер южный, умеренной силы, с усилением до сильных порывов в дневное время. Температурный режим: ночью от +5 до +10 градусов, на востоке до 0 градусов, днём воздух прогреется до +21…+26 градусов.