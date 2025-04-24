До конца недели в Башкирии сохранится апрельская жара

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, теплая погода будет радовать жителей региона до конца дней.
Так, сегодня, 24 апреля, днём в отдельных районах возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер южный, умеренной силы, с усилением до сильных порывов в дневное время. Температурный режим: ночью от +5 до +10 градусов, на востоке до 0 градусов, днём воздух прогреется до +21…+26 градусов.
В пятницу, 25 апреля, ночью пройдут слабые дожди, за исключением юго-восточных районов, где осадков не предвидится. Днём ожидаются периодические дожди, местами с грозами. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Ночные температуры составят +8…+13 градусов, дневные — +17…+22 градуса.
В последнюю субботу апреля, 26 апреля, сохранится неустойчивая погода с небольшими дождями, которые ночью в некоторых районах усилятся до умеренных. Ветер южный, умеренной интенсивности. Столбики термометров покажут ночью +7…+12 градусов, днём — +18…+23 градуса.
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