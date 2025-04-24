В Омской области назначили нового главного пульмонолога

В своей профессиональной деятельности Дмитрий Петров сочетает научные подходы с практическим опытом. Он прошел стажировки в ведущих клиниках Европы: в Марбурге (Германия), Лионе (Франция) и Базеле (Швейцария), где изучал диагностику и лечение редких заболеваний легких. Кроме того, он активно участвует в образовательных проектах, проводя лекции для коллег по всей России и являясь членом Российского респираторного общества.