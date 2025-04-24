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В Омской области назначили нового главного пульмонолога

Должность возглавит Дмитрий Петров.

Источник: Минздрав Омской области

Дмитрий Петров назначен главным внештатным пульмонологом министерства здравоохранения Омской области. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Доктор Петров, который работает врачом в Городской клинической больнице № 1 имени Кабанова, обладает значительным опытом в области пульмонологии. Он имеет долгую медицинскую карьеру, основанную на семейных традициях — его дед и отец также были врачами. С ранних лет Дмитрий Владимирович увлекся медициной, а его вдохновителем и наставником стал известный пульмонолог Николай Викторович Овсянников.

В своей профессиональной деятельности Дмитрий Петров сочетает научные подходы с практическим опытом. Он прошел стажировки в ведущих клиниках Европы: в Марбурге (Германия), Лионе (Франция) и Базеле (Швейцария), где изучал диагностику и лечение редких заболеваний легких. Кроме того, он активно участвует в образовательных проектах, проводя лекции для коллег по всей России и являясь членом Российского респираторного общества.