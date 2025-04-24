Неподалёку от села Горналь перехвачены переговоры наёмников, которые говорили на испанском языке, сообщает РИА Новости.
Российские военные записали данные переговоры.
На аудиозаписи радиоперехвата солдаты Вооружённых сил Украины обсуждают удары артиллерии РФ по их позициям, а затем слышны переговоры на испанском языке.
«Ранее мы фиксировали их у Горналя, сейчас можем говорить о том, что они пока остаются в районе Горналя», — рассказали агентству в группировке войск «Север».
Село Горналь находится в Суджанском районе Курской области. Горналь является единственным населённым пунктом в Курской области, где остались ВСУ.
Ранее сообщалось, что командование Вооружённых сил Украины подставило под удар колумбийских наёмников в Гуеве Курской области.