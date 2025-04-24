Скромный гроб и тайные знаки: в Ватикане простились с папой Франциском

Как ранее сам заявлял Франциск, «похоронный ритуал был слишком перегружен». Этот подход отразился в изменениях, которые он внес в документ Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. Согласно нововведениям, структура похоронного обряда останется канонической и будет включать бдение, отпевание и погребение. Однако Франциск настоял на том, чтобы его тело не выставлялось для почитания верующими на катафалке, а также чтобы не проводилась церемония закрытия гроба.