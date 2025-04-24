Скромный гроб и тайные знаки: в Ватикане простились с папой Франциском

В Ватикане началась церемония прощания с папой римским Франциском — гроб с телом понтифика был доставлен в собор Святого Петра из его резиденции, дома Святой Марфы. Траурное шествие сопровождал звон колоколов, проститься с почившим главой Католической церкви верующие смогут до вечера пятницы.
Папу впервые хоронили в простом деревянном гробу.
Папа Франциск, известный своей скромностью, сам выбрал для себя простой деревянный гроб, в отличие от предыдущих пап, которые использовали сложные многослойные гробницы из кипариса, свинца и дуба. Как отметил в беседе с aif.ru религиовед Роман Лункин, это решение стало отражением жизни и принципов понтифика.
Гроб был установлен прямо в Соборе Святого Петра, понтифик настоял на том, чтобы его тело не выставлялось на пьедестале, как это традиционно было принято у предыдущих пап.
Также над его могилой установлено простое надгробие, на котором написано только одно слово — «Франциск». Такой выбор, по словам Лункина, отражает стремление понтифика к скромности и отличает его от предшествующих пап, чьи захоронения обычно сопровождаются пышными церемониями.
Церемония была скромной.
Церемония прощания с папой Франциском также отличалась от привычных пышных мероприятий, характерных для католической церкви. Понтифик сам настоял на упрощении церемонии, чтобы она была максимально близкой к обычным похоронным обрядам.
«Похороны папы римского теперь стали ближе к обычным церемониям прощания простых людей — именно этого и добивался папа Франциск. Он отказался от пышных, традиционных для понтификов ритуалов. Такой выбор подчеркивает стремление папы Франциска к скромности и выделяет его среди предшественников», — рассказал aif.ru Роман Лункин.
Как ранее сам заявлял Франциск, «похоронный ритуал был слишком перегружен». Этот подход отразился в изменениях, которые он внес в документ Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. Согласно нововведениям, структура похоронного обряда останется канонической и будет включать бдение, отпевание и погребение. Однако Франциск настоял на том, чтобы его тело не выставлялось для почитания верующими на катафалке, а также чтобы не проводилась церемония закрытия гроба.
Еще одним значимым изменением, которое Франциск ввел, стало право на выбор места захоронения: большинство пап последних столетий находили свой последний приют в Ватиканских гротах, однако Франциск решил выбрать для своего покоя церковь за пределами Ватикана. Он будет похоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, объяснив свой выбор тем, что именно сюда он приходил молиться в начале и в конце каждого своего Апостольского путешествия.
Перстень папы Франциска станет частью похоронной церемонии.
Перстень папы римского Франциска, который использовался для скрепления официальных документов и был объектом благоговейных поцелуев паломников, будет разрушен молотком и положен в его гроб.
Этот ценный артефакт, известный как «Кольцо рыбака», изготавливается в единственном экземпляре для каждого понтифика и не подлежит воспроизведению. Как это принято после смерти папы, перстень будет уничтожен, чтобы исключить возможность подделки.
Мероприятие проведет кардинал Кевин Джозеф Фаррелл, назначенный камерленго при Святом Престоле, в субботу перед похоронами. После разрушения кольца его вместе с четками поместят в гроб с телом усопшего понтифика.
Религовед истолковал последние слова папы.
Религиовед Роман Лункин поделился с aif.ru своим мнением о последних словах папы римского Франциска, произнесенных им после пасхальной службы.
По мнению эксперта, эти слова, которые папа сказал своему медбрату, стали символическим прощанием понтифика с площадью Святого Петра и Ватиканом. Лункин считает, что Франциск, произнося их, прощался с земным воплощением Церкви и с ее земной формой.
«Согласно верованиям, Церковь объединяет небесное и земное. Эти слова несут символическое значение — с одной стороны, это прощание с Ватиканом, с другой — подтверждение того, что Папа не собирался все оставить», — отметил религиовед.
Лункин подчеркнул, что даже на грани смерти Франциск продолжал находить силы выполнять свои обязанности и оставаться с верующими.
«В словах благодарности медбрату я вижу его силу духа и волю к жизни. Несмотря на болезнь, он оставался стойким и продолжал выполнять свои обязанности до последнего», — добавил он.
По мнению эксперта, папа римский проявил огромную решимость, несмотря на ухудшающееся состояние. Кроме того, Лункин отметил, что завещанием Франциска стало не только его многолетнее служение, но и его пасхальная проповедь, в которой он акцентировал внимание на христианском гуманизме, мире и осуждении гонки вооружений.
Католический священник объяснили пророчество о папах.
Священник католической церкви Сергей Тимашов в беседе с aif.ru прокомментировал «Пророчество о 112 верховных понтификах», согласно которому Франциск должен был стать последним папой перед концом света.
«Я отношусь к пророчествам с большой осторожностью. Все, что Бог хотел нам сказать, уже содержится в Библии. Все остальное — это частные видения или мнения, которые кто-то пытается представить как пророчества. Нет оснований считать, что после смерти папы римского Франциска произойдут события, отличающиеся от тех, что наблюдались после смерти других понтификов. Будут выборы нового Папы, и Господь укажет кардинала», — отметил Тимашов.
«Пророчество о 112 верховных понтификах» приписывается святому Малахию, архиепископу из Северной Ирландии, который жил в XII веке. Согласно этому документу, после 112-го папы Рим будет разрушен, наступит конец света и начнется Страшный Суд. Однако многие исследователи сомневаются в подлинности этого пророчества.
Католики вспомнили страшный знак после избрания Франциска понтифика.
Среди католиков после смерти Папы Римского Франциска вспомнили его воскресную проповедь 2014 года, которая завершилась неприятным инцидентом, воспринятым многими верующими как недобрый знак. Во время традиционного выпуска голубей мира из окна Апостольского дворца в Ватикане на птиц напали ворон и чайка.
Этот инцидент произошел после завершения проповеди «Ангелус», в которой папа римский призвал к миру и единству, особенно среди народа Украины, подчеркнув важность диалога между государственными институтами и гражданским обществом, а также избегания насилия. Франциск выразил пожелание, чтобы в сердцах людей преобладал дух мира и стремления к общему благу.
После этих слов папа Франциск решил повторить жест своего предшественника, папы Иоанна Павла II, и вместе с двумя детьми выпустил в небо двух белых голубей, символизирующих мир. Однако вскоре один из голубей был атакован вороном, а другой — чайкой, что вызвало беспокойство среди присутствующих. В результате нападения одного из голубей несколько раз поклевал ворон, а другой потерял несколько перьев после атаки чайки.
Птицы, несмотря на нападение, вскоре покинули площадь Ватикана, но инцидент был воспринят верующими как тревожный знак, который вызвал массу обсуждений по всему миру и остается в памяти даже спустя более 10 лет.