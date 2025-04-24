Родители пермячки, погибшей в Сочи, ищут свидетелей

«Здоровая девушка на отдыхе в Сочи погибает при странных обстоятельствах! Как это произошло? С кем она была? Что это за молодой человек? Кто видел, как он тащит ее по земле? Кто вызвал скорую? Мы, родители, ищем свидетелей! Откликнитесь! Мы хотим знать, что случилось!» — написала мама погибшей.