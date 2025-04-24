Родители пермячки, погибшей в Сочи, ищут свидетелей

Родители пермячки, которая погибла в Сочи при загадочных обстоятельствах, ищут свидетелей происшествия, сообщает «КП-Пермь».
Как рассказали в издании, родители девушки обратились к очевидцам в соцсетях. Они хотят поговорить с теми, кто видел происходящее и вызывал экстренные службы.
«Здоровая девушка на отдыхе в Сочи погибает при странных обстоятельствах! Как это произошло? С кем она была? Что это за молодой человек? Кто видел, как он тащит ее по земле? Кто вызвал скорую? Мы, родители, ищем свидетелей! Откликнитесь! Мы хотим знать, что случилось!» — написала мама погибшей.
Делом о смерти пермячки, погибшей на курорте, будет заниматься следственный комитет.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что молодая жительница Перми уехала в Сочи на отдых, но на следующий день умерла. Родители девушки пытаются разобраться в произошедшем и найти виновного в её смерти.