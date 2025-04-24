Маги уйдут в подполье: экстрасенсы не собираются закрываться после запрета

Будущее колдунов и ведьм, астрологов и тарологов сейчас обсуждается в Государственной думе, куда был внесен законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг и духовных практик. Опрошенные aif.ru депутаты и представители магической сферы рассказали, что может быть с нумерологами и экстрасенсами в случае принятия соответствующего законо.
Уже сейчас нарушают закон.
Гадалки, маги, алхимики и остальные, кто оказывает эзотерические услуги, нарушают действующий закон, который регулирует деятельность религиозных организаций, заявил aif.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По словам парламентария, все они предлагают не реальные, а магические услуги. При этом колдуны и астрологи не имеют и, скорее всего, не будут иметь регистрации традиционной религиозной организации.
«Я не понимаю, почему у нас закрываются на это глаза, но любую гадалку, салон, практикующего мага можно уже сейчас привлекать к ответственности за незаконное предпринимательство», — сказал собеседник издания.
Он добавил, что на деятельность алхимиков, магов и других, кто предоставляет эзотерические услуги, должна обратить внимание прокуратура, так как они действуют вне рамок законодательства. Причем, гадалки и прочие могут и бесплатно работать, а деньги брать как-то завуалировано.
«Но даже бесплатное оказание эзотерических услуг является нарушением закона, регулирующего свободу и защиту конституционного права на свободу вероисповедания», — отметил Милонов.
Депутат также подчеркнул в разговоре с aif.ru, что в связи с этим необходимо закрыть и запретить все эзотерические шоу на телевидении и в сети Интернет. Он даже сравнил колдунов со «Свидетелями Иеговы»*. Причем, маги и ведьмы, по его мнению, даже хуже их.
«У них там свои нюансы, конечно, есть, но что касается эзотериков, то это и есть самая настоящая, тоталитарная, опасная секта», — сказал Милонов.
Экстрасенсы поддерживают запрет.
Закон о запрете рекламы эзотерических услуг необходим для борьбы с магами и колдунами, которые занимаются порчами, приворотами или проклятиями, уверен финалист «Битвы экстрасенсов», таролог Александр Кинжинов. Он отметил, что сейчас развелось очень много псведоспециалистов.
«Ведьмы, колдуны, те, кто работает с порчами, приворотами — да, их надо запрещать», — сообщил aif.ru собеседник издания.
При этом, как заявил таролог, у него рекламы нет, а только афиши предстоящих встреч. Однако если они будут считаться рекламой и попадут под запрет, он готов от них отказаться.
«На моей деятельности это никак не сыграет роли», — добавил Кинжинов.
Таролог также отметил в беседе с aif.ru, что перед утверждением закона о запрете рекламы эзотерических услуг необходимо различить тарологов и нумерологов от ведьм и колдунов, так как последние действительно занимаются мошенничеством.
«А астрологи, тарологи, нумерологи — это немного другое. Согласитесь, трудно назвать девочку-нумеролога какой-то колдуньей», — сказал Кинжинов.
Все маги и астрологи исчезнут или уйдут в подполье.
Милонов в разговоре с aif.ru заявил, что после введения запрета на рекламу эзотерических услуг все маги и гадалки исчезнут, так как только агрессивное рекламирование своей деятельности позволяет им получать клиентов.
«Важно запретить просто рекламу и тогда они сами все исчезнут», — сказал парламентарий.
При этом Милонов отметил, что гадалки не смогут иметь официальный статус, так как они или сумасшедшие, или мошенники.
«Мы же не отсталое государство, не отсталое общество, которое допускает у себя такое мракобесие в легальном пространстве», — сообщил aif.ru депутат.
Однако, по мнению Кинжинова, представители эзотерики будут и дальше продолжать работать — просто уйдут в подполье. Причем, в тень также уйдут и те, кто работал официально и платил налоги.
«Уйдут в какие-то телеграмы, закрытые каналы, но продолжат работать. Те, кто хочет работать — будут, но просто уже вне закона. К сожалению, это так», — выразил уверенность в беседе с aif.ru таролог.
Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг и духовных практик. Под подобными услугами предлагается понимать деятельность организаций, ИП и физлиц, называющих себя алхимиками, астрологами, ведьмами, духовными гуру, магами. Также предлагается запретить рекламу кристаллотерапевтов, нумерологов, тарологов, хиромантов.