Маги уйдут в подполье: экстрасенсы не собираются закрываться после запрета

Депутат также подчеркнул в разговоре с aif.ru, что в связи с этим необходимо закрыть и запретить все эзотерические шоу на телевидении и в сети Интернет. Он даже сравнил колдунов со «Свидетелями Иеговы»*. Причем, маги и ведьмы, по его мнению, даже хуже их.