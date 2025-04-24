Сколько россияне готовы потратить на отдых в майские праздники: сумма удивила

До майских праздников осталась всего неделя. Скоро россияне отправятся на долгожданный отдых. Вопрос лишь один — все ли успели накопить необходимую для празднования сумму. Опрос ВЦИОМ показал, что россияне планируют потратить в среднем порядка 28 тысяч рублей, цитирует РИА Новости.
Статистика приводится с расчетом на одного члена семьи. Точное среднее значение — 27 811 рублей на человека. Эта сумма побила прошлогоднюю на 32%.
Москвичи и петербуржцы планируют потратить еще больше. Жители откладывают по 55 тысяч рублей. Уроженцы городов-миллионников, в свою очередь, хотят уложиться в среднем в 35 тысяч рублей.
В Госдуме напомнили, что в 2025 году майские праздники будут длиннее обычного. Россияне отдохнут с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.