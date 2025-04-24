Сколько россияне готовы потратить на отдых в майские праздники: сумма удивила

До майских праздников осталась всего неделя. Скоро россияне отправятся на долгожданный отдых. Вопрос лишь один — все ли успели накопить необходимую для празднования сумму. Опрос ВЦИОМ показал, что россияне планируют потратить в среднем порядка 28 тысяч рублей, цитирует РИА Новости.