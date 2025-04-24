В Прикамье в колонию пытались доставить запрещенные предметы в бревнах

С помощью тайника в пиломатериалах в КТБ-17, расположенную в поселке Нижнее Мошево, пытались доставить запрещенные предметы, сообщает ГУФСИН по Пермскому краю.
Проверяя полученную оперативную информацию, сотрудники учреждения при осмотре прилегающей территории котельной поселка обнаружили тайник в штабеле с бревнами. В тайнике был черный целлофановый пакет с 10 мобильными телефонами.
Факт изъятия зафиксирован средствами видеофиксации, информация внесена в подсистему «Дистанционное мошенничество». Проводится проверка.