Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье в колонию пытались доставить запрещенные предметы в бревнах

С помощью тайника в пиломатериалах в КТБ-17, расположенную в поселке Нижнее Мошево, пытались доставить запрещенные предметы, сообщает ГУФСИН по Пермскому краю.

С помощью тайника в пиломатериалах в КТБ-17, расположенную в поселке Нижнее Мошево, пытались доставить запрещенные предметы, сообщает ГУФСИН по Пермскому краю.

Проверяя полученную оперативную информацию, сотрудники учреждения при осмотре прилегающей территории котельной поселка обнаружили тайник в штабеле с бревнами. В тайнике был черный целлофановый пакет с 10 мобильными телефонами.

Факт изъятия зафиксирован средствами видеофиксации, информация внесена в подсистему «Дистанционное мошенничество». Проводится проверка.