На Одессу обрушилась волна дронов: «Герани-2» атаковали ВСУ новой тактикой

«Что касается последней информации (ред. — по Одессе), это, естественно, волновая тактика применения дронов. То есть первые волны — это ложные цели, которые разряжают позиции ПВО и таким образом маскируют прохождение основной волны. И так эти волны могут друг через друга чередоваться», — сказал Кондратьев.