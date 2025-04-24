На Одессу обрушилась волна дронов: «Герани-2» атаковали ВСУ новой тактикой

В ночь с 22 на 23 апреля объекты ВСУ в Одессе атаковали модернизированные «Герани». Как отмечают эксперты, российские беспилотники стали быстрее и манёвреннее, и ПВО противника всё сложнее сдерживать рой БПЛА.
Удар нанесли дроны нового поколения.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев рассказал aif.ru, что атака была совершена усовершенствованными «Геранями-2».
«Модернизация дронов носит не единовременный характер, а систематический, потому что производится БПЛА постоянно. “Герани” получили новые двигатели. Также постоянно совершенствуются каналы управления и, соответственно, координация действий в составе роя», — отметил Кондратьев.
Роем бьют ещё эффективнее.
Эксперт также рассказал о новой тактике, которая была применена при атаке военных объектов Одессы с использованием БПЛА.
«Что касается последней информации (ред. — по Одессе), это, естественно, волновая тактика применения дронов. То есть первые волны — это ложные цели, которые разряжают позиции ПВО и таким образом маскируют прохождение основной волны. И так эти волны могут друг через друга чередоваться», — сказал Кондратьев.
Он отметил, что теперь тактические дроны-камикадзе дальнего радиуса действия работают на более дальних расстояниях, в составе больших групп и, соответственно, используются новые каналы передачи данных для более точного наведения на финальном этапе траекторий.
«То есть для более серьезных поражений, для нанесения большего ущерба всем этим объектам, по которым наносятся удары», — пояснил Кондратьев.
Кроме того, добавил он, применяются РЭБ-защищенные антенны и специализированные каналы связи.
«И, соответственно, уже появляются первые централизованные сетевые роевые структуры с точки зрения маскировки, боевого управления и принятия каких-то простых решений, которые перекладываются с оператора на бортовую электронику», — подытожил Кондратьев.
Какие объекты попали под удар в Одессе.
Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, было семь прилетов ударных дронов.
Один из пораженных объектов, вероятно, находился в селе Лиманка. На месте прилетов был зафиксирован пожар и повторная детонация. Еще один объект, попавший под удар, — офисно-складской комплекс «Меридиан» в Люстдорфе. И снова, как уточняет Лебедев, местные слышали звуки повторной детонации.
Украинские паблики при этом тоже подтвердили, что налет велся на склады и ангары.
Кроме того, как сообщил Telegram-канал «Военное дело», под удар дронов в Одессе попали производственные мощности украинского предприятия «НИИ Шторм» — головной организации, обеспечивающей работу радиоэлектронных систем ВСУ.
«Основными целями российских БПЛА являются объекты военно-промышленного комплекса, объекты складского хранения военной техники, центры управления, в общем, все военные объекты противника», — подытожил Кондратьев.