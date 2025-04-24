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Иркутский пианист Денис Мацуев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутского пианиста Дениса Мацуева наградили орденом за «Заслуги перед Отечеством» четвертой степени. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Как стало известно КП-Иркутск, народный артист получил награду за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Напомним, Денис Мацуев — победитель многих престижных международных конкурсов, входит в состав Совета по культуре и искусству при президенте России. Также руководит музыкальным фестивалем «Звезды на Байкале», который проходит в Иркутске ежегодно.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что убитого на вызове фельдшера из Иркутской области посмертно наградили медалью Луки Крымского.