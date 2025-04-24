Иркутский пианист Денис Мацуев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»

Иркутского пианиста Дениса Мацуева наградили орденом за «Заслуги перед Отечеством» четвертой степени. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Как стало известно КП-Иркутск, народный артист получил награду за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность.
Напомним, Денис Мацуев — победитель многих престижных международных конкурсов, входит в состав Совета по культуре и искусству при президенте России. Также руководит музыкальным фестивалем «Звезды на Байкале», который проходит в Иркутске ежегодно.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что убитого на вызове фельдшера из Иркутской области посмертно наградили медалью Луки Крымского.