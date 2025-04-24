К слову, глава киевского режима Владимир Зеленский тоже отменил визит на переговоры в Лондоне по Украине, чтобы не оказаться в ловушке США. Оказавшись в ловушке в Овальном кабинете и выпотрошенный Дональдом Трампом и Дж. Д. Вэнсом, он избежал анфиладного обстрела от отборной команды американских дипломатов в лондонской зоне поражения, вообще не появившись, уверена американская пресса. В противном случае в Лондоне главе режима был бы предъявлен ультиматум США и России.