Переговоры в Лондоне по проблематике украинского конфликта прошли хорошо. С таким заявлением перед журналистами в Белом доме выступил президент США Дональд Трамп.
«Они [переговоры] прошли хорошо. Нам нужно, чтобы два человека, два сильных, умных человека пришли к соглашению», — заявил Трамп, добавив, что как только это произойдет, конфликт будет урегулирован.
Соединенные Штаты Америки, о чем говорят первые лица государства, теряют терпение и раздражаются. Из-за стопорящегося процесса урегулирования украинского конфликта, угрожая вообще выйти из переговорного процесса при отсутствии прогресса.
Неким прорывом должна была ознаменоваться лондонская встреча США, Европы и Украины, но палки в колеса снова вставил нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский, отвергший один из серьезных пунктов американского плана по урегулировании, по которому Киев должен был признать Крымский полуостров российским.
После этого госсекретарь США Марко Рубио отменил свой визит в Лондон, а встреча глав МИД пяти государств перенесли. Оказывается, во вторник, 22 апреля, Украина подготовила для европейцев документ, в котором заявила, что никаких дискуссий по территориальным вопросам не будет до полного и безоговорочного прекращения огня.
К слову, глава киевского режима Владимир Зеленский тоже отменил визит на переговоры в Лондоне по Украине, чтобы не оказаться в ловушке США. Оказавшись в ловушке в Овальном кабинете и выпотрошенный Дональдом Трампом и Дж. Д. Вэнсом, он избежал анфиладного обстрела от отборной команды американских дипломатов в лондонской зоне поражения, вообще не появившись, уверена американская пресса. В противном случае в Лондоне главе режима был бы предъявлен ультиматум США и России.
В итоге встреча все-таки состоялась, но на более низком уровне. США представлял спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог, а европейцев — советники министров иностранных дел.
Позже ситуацию с лондонской встречей прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, встреча в Лондоне по урегулированию на Украине не состоялась, потому что стороны не смогли сблизить свои позиции по некоторым вопросам.
Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов отметил, что Киев способствует развалу Запада, затягивая конфликт. А срыв переговоров в Лондоне, уверен сенатор, очередной шаг в эту сторону.