На промзоне ВИЗа проведут фестиваль с гонками на яхтах

Проект «Вода и Завод» возвращается в 2025 году с еще более масштабной программой. Она будет направленна на преобразование промзоны ВИЗ в креативный кластер.
— В 2023 году проект собрал более 20 000 гостей и стал частью городского праздника. В 2025-м команда делает ставку на долгосрочный эффект, — сообщают организаторы мероприятия в телеграм-канале проекта.
«Вода и Завод» объединит музыку, искусство, технологии и урбанистику, создавая площадку для диалога между горожанами и экспертами.
В 2025 году жителей города ждут электронные вечеринки на яхтах, акустика на закате, джаз под заводскими трубами. Также будут проходить лектории и перфомансы от экологии до искусственного интеллекта. Планируют провести мастер-классы по яхтингу для всех желающих, а ещё встречи с архитекторами, девелоперами и властью, чтобы подискутировать о будущем района.
Ключевым событием станет двухдневная программа фестиваля «ВИЗ.01», который пройдет 15 и 16 августа. В рамках фестиваля запланированы живые выступления музыкантов, гонки на яхтах как символ обновления ВИЗа. А также пройдёт ярмарка уральских брендов и деловая программа.