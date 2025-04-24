На промзоне ВИЗа проведут фестиваль с гонками на яхтах

В 2025 году жителей города ждут электронные вечеринки на яхтах, акустика на закате, джаз под заводскими трубами. Также будут проходить лектории и перфомансы от экологии до искусственного интеллекта. Планируют провести мастер-классы по яхтингу для всех желающих, а ещё встречи с архитекторами, девелоперами и властью, чтобы подискутировать о будущем района.