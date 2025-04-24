Павлин из зоопарка в Омской области старается очаровать самок своим хвостом

В омском парке павлин Нарцисс Назарий, старший самец, легко выделяется среди других павлинов благодаря своему роскошному хвосту с характерным узором из «глазок». Такое оперение — признак зрелого и уважаемого члена павлиньего сообщества, что подтверждает высокий статус Нарцисса в стае.
Брачный сезон в самом разгаре, и павлин демонстрирует впечатляющие ухаживания. Он раскрывает свой хвост подобно изысканному вееру, привлекая внимание самок. Каждое его движение наполнено торжественностью и важностью, ведь от успеха этих ухаживаний зависит будущее павлиньей семьи.
Специалисты парка отмечают, что наблюдение за Нарциссом и его брачными играми представляет особый интерес для посетителей и способствует лучшему пониманию поведения этих экзотических птиц.