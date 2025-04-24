Павлин из зоопарка в Омской области старается очаровать самок своим хвостом

Брачный сезон в самом разгаре, и павлин демонстрирует впечатляющие ухаживания. Он раскрывает свой хвост подобно изысканному вееру, привлекая внимание самок. Каждое его движение наполнено торжественностью и важностью, ведь от успеха этих ухаживаний зависит будущее павлиньей семьи.