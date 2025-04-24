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Казахстанцев будут штрафовать за посиделки на дачах

Жечь сухую траву, разводить костры на участках в Казахстане запрещено. Штраф за это 78 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

Источник: pexels

Это не касается шашлыков. Их можно жарить, но только на предназначенных для этих целей мангалах и на расстоянии не менее 10 метров до строений. Рядом обязательно должен быть огнетушитель.

Дачники недовольны такими нововведениями. Это значит, что с началом весенних работ и сжиганием сухой травы они все — нарушители.

В ДЧС поясняют: причиной запрета стали участившиеся случаи пожаров. В дачных кооперативах огонь моментально распространяется на соседние строения.

Это приводит к масштабным возгораниям. В свою очередь садоводы предлагают вместо запретов и штрафов искать компромисс, ведь для пенсионеров штраф в 78 тысяч тенге — сумма неподъемная.

Поэтому спасатели советуют сжигать траву в железных закрытых бочках с дымоходом, при наличии рядом воды или огнетушителя.