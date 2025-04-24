«Локомотив» вырвал победу у «Авангарда» в решающем матче

Однако в третьем периоде «Авангард» начал демонстрировать своё упорство. Защитник Евгений Кулик смог забросить шайбу, сократив отставание до 1:2. Это вдохновило команду, и в конце основного времени, когда на льду было всего две с половиной минуты, тренер «Авангарда» Ги Буше принял решение убрать вратаря Никиту Серебрякова и выставить шестого полевого игрока. Данная тактика принесла свои плоды, и омичи сравняли счёт на 2:2.