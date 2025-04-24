«Локомотив» вырвал победу у «Авангарда» в решающем матче

Игра завершилась победой «Локомотива» со счётом 3:2 во втором овертайме, что поставило точку в сезоне для команды из Омска.
Первый период прошёл с небольшим преимуществом «Локомотива», который ушёл на перерыв с преимуществом 1:0. Игра была довольно спокойной, без удалений игроков. Во втором периоде ярославцы увеличили своё преимущество до двух шайб.
Однако в третьем периоде «Авангард» начал демонстрировать своё упорство. Защитник Евгений Кулик смог забросить шайбу, сократив отставание до 1:2. Это вдохновило команду, и в конце основного времени, когда на льду было всего две с половиной минуты, тренер «Авангарда» Ги Буше принял решение убрать вратаря Никиту Серебрякова и выставить шестого полевого игрока. Данная тактика принесла свои плоды, и омичи сравняли счёт на 2:2.
Основное время матча завершилось вничью, и команды отправились в овертайм. Первый овертайм не выявил победителя, и борьба продолжилась во втором овертайме. На седьмой минуте второго дополнительного периода Александр Полунин из «Локомотива» забросил победную шайбу, завершив матч и, по сути, сезон для «Авангарда».