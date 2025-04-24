Легче тратить, чем копить: Россиян призвали бороться с вредными финансовыми привычками

Тем не менее людям важно бороться с вредными финансовыми привычками, уверен нейрофизиолог. Для этого он рекомендовал выработать цели на небольшие этапы и фиксировать каждый достигнутый успех. Например, можно откладывать по 5% от каждого дохода или ежедневно уделять 5−10 минут анализу своих расходов.