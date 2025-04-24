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Легче тратить, чем копить: Россиян призвали бороться с вредными финансовыми привычками

Научные исследования показывают, что мозг воспринимает человека сейчас и через 10 лет как двух разных людей, поэтому за траты денег сейчас отвечают одни области серого вещества, а идеи отложить возникают в других зонах. Об этом рассказал учёный-исследователь мозга, лектор российского общества «Знание» Евгения Кулага.

Источник: Life.ru

«Поэтому нам легче тратить деньги на сиюминутные удовольствия вместо того, чтобы откладывать деньги на пенсию или крупные покупки в будущем», — подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».

Тем не менее людям важно бороться с вредными финансовыми привычками, уверен нейрофизиолог. Для этого он рекомендовал выработать цели на небольшие этапы и фиксировать каждый достигнутый успех. Например, можно откладывать по 5% от каждого дохода или ежедневно уделять 5−10 минут анализу своих расходов.

Важным шагом к финансовому благополучию станет отказ от старых моделей поведения, к которым склонен мозг. Стоит отписаться от рекламных рассылок магазинов, удалить сохранённые данные банковских карт с сайтов. Если самостоятельно откладывать деньги пока сложно, можно настроить автоматическое перечисление средств на сберегательный счёт прямо с зарплаты.

Далее нужно определить конкретное время и место для выполнения новых финансовых задач, например, проверять бюджет каждое воскресенье вечером дома после ужина. Эффективность привычек можно повысить, связывая их с уже существующими: инвестировать сразу после утреннего кофе или планировать бюджет на следующий месяц после оплаты текущих счетов, объяснил эксперт.

Ранее Life.ru рассказал про четыре главные ошибки при походе за продуктами в магазин, из-за которых вы тратите лишние деньги. В частности, россиян призывают не ходить в них на голодный желудок.