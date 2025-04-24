1,3 миллиона цветов в клумбах и цветниках украсят Самару к Дню Победы

Накануне в Самаре стартовала высадка цветов, выращенных в теплицах предприятия «Спецремстройзеленхоз», общее количество которых составляет порядка 1,3 млн растений.
Первоочередная посадка начнется на территориях, предназначенных для празднования Дня Победы. Эти зоны включают площади около 3,5 тыс. кв.м., занятых различными цветниками, клумбами, кашпо и вазонами, сообщил мэр областной столицы Иван Носов.
Общее пространство, которое будет украшено цветами, составит почти 38 тыс. кв.м. Помимо цветов, планируется установить декоративные вазоны с туями и оборудовать город 60-ю топиариями.
Уход за растениями предполагается поручить школьникам во время летних школьных каникул. Дополнительно продолжаются работы по посадке деревьев и кустов.
Мэр Самары обратился ко всем жителям и организациям, участвующим в мероприятиях по благоустройству и озеленению города, поблагодарив их за вклад и предложив делиться предложениями через социальные сети.
Осенью ожидается следующий этап работ по озеленению городских улиц. Жители смогут предложить конкретные виды деревьев и месторасположений, нуждающихся в дополнительном озеленении, чтобы составить детальные планы на ближайшее будущее.
По словам мэра, Самара является зеленым городом, однако зелёных насаждений всегда недостаточно.
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