Почему трамваи Pesa сходят с рельсов в Уфе

Причины назвал начальник управления транспорта и связи администрации Уфы Олег Хмарин на заседании экспертного совета в Госсобрании РБ, посвященном проблемам дорог и транспорта.
По его словам, очень серьезный вопрос — это состояние инфраструктуры города.
«За недолгое время эксплуатации трамваев Pesa у нас было несколько случаев схода вагонов. В частности, причины схода, это недостаточное зимнее содержание трамвайных путей. В весенний период из-за изношенности рельсов происходило увеличение ширины колеи под более тяжелыми вагонами. Комиссионно у нас все вопросы фиксируются и принимаются экстренные меры, чтобы устранить данные ситуации и в будущем не допускать, — сказал начальник управления. — Хочу отметить, что трамвайная инфраструктура — капиталоемкая, и в один момент привести все в порядок мы не сможем — это планомерная комплексная работа».
Уфа получила 22 трамвая марки Pesa, в ближайшие два месяца привезут еще 20 вагонов. До конца этого года в городе будет уже 69 таких вагонов. По меркам «жизненного» цикла трамвайного вагона, по сути, они только прошли обкатку.
«От пассажиров мы получаем отзывы по поводу трамваев Pesa. Для них это серьезное обновление, пассажиры, действительно, довольны. Вагоны вместительные, оборудованы всем необходимым для комфорта — кондиционером, обогревом, а также идут более плавно», — добавил Олег Хмарин.