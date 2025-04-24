Почему трамваи Pesa сходят с рельсов в Уфе

«За недолгое время эксплуатации трамваев Pesa у нас было несколько случаев схода вагонов. В частности, причины схода, это недостаточное зимнее содержание трамвайных путей. В весенний период из-за изношенности рельсов происходило увеличение ширины колеи под более тяжелыми вагонами. Комиссионно у нас все вопросы фиксируются и принимаются экстренные меры, чтобы устранить данные ситуации и в будущем не допускать, — сказал начальник управления. — Хочу отметить, что трамвайная инфраструктура — капиталоемкая, и в один момент привести все в порядок мы не сможем — это планомерная комплексная работа».