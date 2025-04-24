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Два бойца РФ 46 дней держали оборону в Тарасовке под натиском ВСУ

Российские военные удерживали позиции, несмотря на активные обстрелы.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий с позывным Беркут рассказал о 46-дневной обороне населённого пункта Тарасовка в ДНР, где он вместе с напарником отражал атаки со стороны украинских войск. По его словам, противник регулярно обстреливал занятый ими подвал дронами, нанося десятки ударов по одной и той же позиции. Об этом сообщает KP.RU.

Беркут отметил, что украинские военные действовали с настойчивостью, надеясь вынудить бойцов оставить укрепления. Несмотря на интенсивные атаки, они продолжали удерживать позиции.

Поддержку Беркуту оказывал солдат из соседнего батальона. В самые трудные моменты, признаётся он, мысленно обращался к семье.

«Я молился. Открывал на телефоне фотографии родных. Повторял, что меня ждут дома, что я обязан вернуться живым», — признался Беркут.

Ранее российские военнослужащие освободили село Тарасовка в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт был взят под контроль «в результате активных действий» подразделений «Южной» группировки войск.