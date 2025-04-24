Два бойца РФ 46 дней держали оборону в Тарасовке под натиском ВСУ

Российский военнослужащий с позывным Беркут рассказал о 46-дневной обороне населённого пункта Тарасовка в ДНР, где он вместе с напарником отражал атаки со стороны украинских войск. По его словам, противник регулярно обстреливал занятый ими подвал дронами, нанося десятки ударов по одной и той же позиции. Об этом сообщает KP.RU.