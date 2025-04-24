В Иркутске ужесточат контроль за использованием дронов в День Победы. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, меры безопасности на массовых мероприятиях будут усилены. На всех ключевых площадках празднования появятся контрольно-пропускные пункты, где полиция проверит всех на наличие запрещенных предметов.
— За нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена административная или уголовная ответственность. Штрафы составят от 20 до 50 тысяч рублей для физических лиц, от 100 до 150 тысяч рублей — для должностных лиц, от 250 до 300 тысяч рублей — для юридических лиц, — напоминают в пресс-службе администрации.
Отметим, что под запретом 9 мая окажется и профессиональная фото- и видеотехника. Исключение сделают только для журналистов, получивших специальную аккредитацию.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что патриотическая акция Георгиевская ленточка пройдет в Иркутске с 24 апреля по 9 мая.