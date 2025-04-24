В Иркутске ужесточат контроль за использованием дронов в День Победы

— За нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена административная или уголовная ответственность. Штрафы составят от 20 до 50 тысяч рублей для физических лиц, от 100 до 150 тысяч рублей — для должностных лиц, от 250 до 300 тысяч рублей — для юридических лиц, — напоминают в пресс-службе администрации.