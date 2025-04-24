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В Перми презентовали самый дорогой посикунчик из золота

В его составе японская говядина.

Источник: Аргументы и факты

Посикунчик из съедобного золота презентовал пермский ресторатор Алексей Субботин.

Алексей рассказал, что новое блюдо приготовлено из японской мраморной говядины — Вагю/Кобе А5. А сам пирожок покрыт съедобным сусальным золотом. Подавать посикунчик будут на куске дорогого мяса.

Цена нового блюда — 78 тысяч рублей. В стоимость также входит кубок из уральского мрамора, который украшает посикунчик.

По словам ресторатора, его вдохновило то, что Пермь в 2024 году стала столицей легендарного пирожка и по праву сохраняет этот статус.