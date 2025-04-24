В Омске признали аварийной пятиэтажку на проспекте Королева

56-летний дом № 4а на проспекте Королева получил аварийный статус. Об этом стало известно 23 апреля из постановления администрации Омска. Интересно, что власти призвали реконструировать проблемное здание силами самих жильцов.
«Рекомендовать собственникам помещений в многоквартирном доме № 4а по проспекту Королева провести мероприятия по реконструкции многоквартирного дома», — говорится в постановлении.
Напомним, непригодный для проживания дом имеет пять этаже, он был построен в 1969 году. Расположен в Советском округе Омска.