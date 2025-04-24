Впервые обнаружили важный при создании лекарств слой белков у наночастиц

«Белковый состав мягкой короны мгновенно изменяется даже при перемешивании жидкости, поэтому его определение стало непреодолимым барьером на пути к “управлению” нанопрепаратами. Ученые ИХБФМ СО РАН применили метод фотомодификации (сшивки молекул под действием ультрафиолета) и усилили взаимодействие белковых элементов, чтобы полученная корона не менялась в зависимости от состава окружающей жидкости. Это позволило им зафиксировать мягкую корону и определить ее белковый состав с помощью масс-спектрометрии», — рассказали в институте.