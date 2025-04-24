Впервые обнаружили важный при создании лекарств слой белков у наночастиц

НОВОСИБИРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН впервые в мире зафиксировали мягкую белковую корону — слой белков, который в значительной мере определяет свойства и поведение наночастиц в организме человека, и установили ее белковый состав. Полученные данные можно использовать при создании лекарственных и диагностических препаратов на основе наночастиц, сообщили ТАСС в пресс-службе института.
Препараты на основе наночастиц являются перспективным направлением современной медицины, но при этом ученые сталкиваются с ранее неизвестными феноменами. Одним из них является белковая корона — слой белков, покрывающий любую частицу в любой биологической жидкости и состоящий их двух слоев: жесткой и мягкой короны. Исследование свойств белковой короны установило, что именно мягкая корона определяет поведение попавшей в организм наночастицы. Изменяя состав мягкой короны, можно направлять наночастицу, обладающую терапевтическим действием, к определенной клетке-мишени.
«Белковый состав мягкой короны мгновенно изменяется даже при перемешивании жидкости, поэтому его определение стало непреодолимым барьером на пути к “управлению” нанопрепаратами. Ученые ИХБФМ СО РАН применили метод фотомодификации (сшивки молекул под действием ультрафиолета) и усилили взаимодействие белковых элементов, чтобы полученная корона не менялась в зависимости от состава окружающей жидкости. Это позволило им зафиксировать мягкую корону и определить ее белковый состав с помощью масс-спектрометрии», — рассказали в институте.
Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в журнале Nanomaterials. В дальнейшем ученые планируют изучить роль белковой короны в проникновении наночастиц, несущих терапевтическую РНК, в клетки. «Мы рассчитываем получить конкретные данные о роли белковой короны, которые будут полезны разработчикам лечебных нанопрепаратов», — цитирует пресс-служба руководителя группы микроскопических исследований ИХБФМ СО РАН, возглавляющую работу по проекту, Елену Рябчикову.
Использование методики фотофиксации, разработанной в ИХБФМ СО РАН, позволит работать с наночастицами, которые несут на своей поверхности белковую корону, в том числе и с естественными наночастицами, содержащимися, в частности в крови.