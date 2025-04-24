Гонорары артистов-иноагентов хотят потратить на СВО

Средства со специальных счетов артистов, признанных в РФ иностранными агентами, могут быть направлены на восстановление инфраструктуры в новых регионах, а также на оказание помощи в реабилитации участников специальной военной операции. Об этом стало известно из текста законопроекта, который разработал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.