Гонорары артистов-иноагентов хотят потратить на СВО

В случае принятия закона он будет действовать на всех иноагентов, независимо от того, когда они получили данный статус.
Средства со специальных счетов артистов, признанных в РФ иностранными агентами, могут быть направлены на восстановление инфраструктуры в новых регионах, а также на оказание помощи в реабилитации участников специальной военной операции. Об этом стало известно из текста законопроекта, который разработал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«Предлагается установить право осуществлять списание средств со специального счета иностранного агента на цели восстановления (создания) инфраструктуры и содействия экономического развития Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в целях предоставления услуг медицинской реабилитации участникам специальной военной операции, членам их семей в силу закона», — сказано в тексте законопроекта. Информацию из него публикует ТАСС.
Если законопроект будет одобрен, его положения будут иметь обратную силу. Таким образом он будет распространяться на всех иноагентов, независимо от того, когда им был присвоен данный статус.