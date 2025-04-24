Житель Шахт остался без денег после разговора с мошенниками

По словам пострадавшего, мне обещали высокие доходы и прислали ссылку на приложение. Он думал, что вкладываюсь в ценные бумаги, а на самом деле переводил деньги мошенникам. Так дончанин лишился 620 тысяч рублей. Когда он понял, что его обманули, то обратился в полицию.