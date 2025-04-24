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Житель Шахт остался без денег после разговора с мошенниками

620 тысяч на ветер: Шахтинец попался на уловки инвестиционных мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Житель Шахт стал жертвой изощренной схемы мошенников, потеряв 620 тысяч рублей под предлогом выгодных инвестиций. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

51-летний мужчина обратился в полицию после того, как «инвестиционный проект» оказался финансовой пирамидой. Все началось с неожиданного звонка от якобы сотрудника брокерской компании.

По словам пострадавшего, мне обещали высокие доходы и прислали ссылку на приложение. Он думал, что вкладываюсь в ценные бумаги, а на самом деле переводил деньги мошенникам. Так дончанин лишился 620 тысяч рублей. Когда он понял, что его обманули, то обратился в полицию.

Совместно с банком полиция заблокировала движение украденных средств. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.