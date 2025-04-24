Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчанина с наркотиками на 16 миллионов поймали под Иркутском

Наркокурьер под контролем куратора вёз «порошок» на миллионы рублей.

Источник: Скриншот

Хабаровчанина задержали в Иркутской области на подъезде к городу Зима, сообщает Лента новостей Иркутска.

Задержан 61-летний житель Хабаровска, подозреваемый в межрегиональной перевозке наркотиков. Мужчина находился под дистанционным контролем куратора и выполнял его указания по перемещению запрещённых веществ по маршруту.

При осмотре автомобиля оперативники обнаружили около трёх килограммов производных N-метилэфедрона. Как выяснилось позже, хабаровчанин забрал основную часть наркотика из тайника в Иркутской области и намеревался распределить его по точкам сбыта в Ханты-Мансийском автономном округе.

Также по пути следования он успел оборудовать «схрон» с ещё одним килограммом наркотика в Аларском районе. Общий вес изъятого — около четырёх килограммов. По оценке правоохранителей, рыночная стоимость изъятого «товара» составляет 16 миллионов рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ — «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».