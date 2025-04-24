Хабаровчанина с наркотиками на 16 миллионов поймали под Иркутском

При осмотре автомобиля оперативники обнаружили около трёх килограммов производных N-метилэфедрона. Как выяснилось позже, хабаровчанин забрал основную часть наркотика из тайника в Иркутской области и намеревался распределить его по точкам сбыта в Ханты-Мансийском автономном округе.