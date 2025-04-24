Хабаровчанина с наркотиками на 16 миллионов поймали под Иркутском

Хабаровчанина задержали в Иркутской области на подъезде к городу Зима, сообщает Лента новостей Иркутска.
Задержан 61-летний житель Хабаровска, подозреваемый в межрегиональной перевозке наркотиков. Мужчина находился под дистанционным контролем куратора и выполнял его указания по перемещению запрещённых веществ по маршруту.
При осмотре автомобиля оперативники обнаружили около трёх килограммов производных N-метилэфедрона. Как выяснилось позже, хабаровчанин забрал основную часть наркотика из тайника в Иркутской области и намеревался распределить его по точкам сбыта в Ханты-Мансийском автономном округе.
Также по пути следования он успел оборудовать «схрон» с ещё одним килограммом наркотика в Аларском районе. Общий вес изъятого — около четырёх килограммов. По оценке правоохранителей, рыночная стоимость изъятого «товара» составляет 16 миллионов рублей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ — «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».