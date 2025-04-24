Школа и мэрия ответят за приунывший муниципальный стадион в Приморье

Стадион «Локомотив» был отреставрирован менее 10 лет назад, торжественное открытие обновлённого спортивного объекта состоялось в феврале 2018 года. На капитальный ремонт в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае» из краевого бюджета выделили почти 16,5 млн рублей, из местного бюджета — ещё 4 млн.