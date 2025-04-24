Школа и мэрия ответят за приунывший муниципальный стадион в Приморье

В социальных сетях местные жители писали, что спортивный объект уже весьма «уставший»: резиновое покрытие прохудилось, лавочки и бортики ледового поля разрушены. Но администрация образовательного центра «Сапсан», которая задействовала муниципальный стадион для уроков физкультуры, за этим не следит.
Представления в связи с непринятием мер по восстановлению стадиона внесены и директору школы, и главе муниципальной администрации. Директора также вызвали в прокуратуру для возбуждения уголовного дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
Стадион «Локомотив» был отреставрирован менее 10 лет назад, торжественное открытие обновлённого спортивного объекта состоялось в феврале 2018 года. На капитальный ремонт в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае» из краевого бюджета выделили почти 16,5 млн рублей, из местного бюджета — ещё 4 млн.