Вильфанд пообещал москвичам снег

«В субботу местами в Московском регионе пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью в Москве будет в диапазоне от 0 до 5 градусов, а по области местами возможны заморозки до минус 2», — сообщил Вильфанд ТАСС. Днем температура поднимется до плюс 7−9 градусов, что на 4 градуса ниже нормы.