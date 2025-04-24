Вильфанд пообещал москвичам снег

В выходные в Москве ожидается снег и заморозки.
В субботу 26 апреля в Московской области ожидается дождь и мокрый снег, а также понижение температуры до −2 градусов. Дневная температура окажется ниже нормы на четыре градуса, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В пятницу 25 апреля в Москве будет облачно с прояснениями, ночью возможен кратковременный дождь, днем ожидается умеренный дождь и гроза. Ночью температура будет 6−11 градусов, днем — плюс 13−15 градусов, что на 3 градуса выше нормы. В выходные погода резко изменится.
«В субботу местами в Московском регионе пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью в Москве будет в диапазоне от 0 до 5 градусов, а по области местами возможны заморозки до минус 2», — сообщил Вильфанд ТАСС. Днем температура поднимется до плюс 7−9 градусов, что на 4 градуса ниже нормы.
В воскресенье ночные температуры в московском регионе опустятся до минус 1 — плюс 4 градусов. Днем потеплеет до плюс 5−10 градусов, возможен «небольшой снежок». В понедельник ожидается высокое давление и 10 градусов тепла.