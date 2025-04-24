Пермяков просят помочь добраться жабам из леса до озера

В Пермском крае начался сезон миграции жаб. Животные пытаются добраться из леса до Жабьего озера на Егошихе. Однако на их пути стоит бетонный забор предприятия «Биомед». Об этом в социальных сетях сообщила пермячка Надежда Баглей.