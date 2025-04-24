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Пермяков просят помочь добраться жабам из леса до озера

Пермские экоактивисты просят о помощи пермяков.

Источник: Соцсети

В Пермском крае начался сезон миграции жаб. Животные пытаются добраться из леса до Жабьего озера на Егошихе. Однако на их пути стоит бетонный забор предприятия «Биомед». Об этом в социальных сетях сообщила пермячка Надежда Баглей.

По информации активистки, в заборе есть дыры, однако найти их — не самая простая задача для жаб. Ситуацию усложняют и автомобилисты, которые давят жаб, проезжая по дороге.

Миграция началась 21 апреля и продлится примерно до конца текущей недели.

«Очень просим неравнодушных людей найти время и подежурить на парковке. Аккуратно поймать жаб и перенести их к дырке в заборе», — добавила пермячка.