Пермяков просят помочь добраться жабам из леса до озера

В Пермском крае начался сезон миграции жаб. Животные пытаются добраться из леса до Жабьего озера на Егошихе. Однако на их пути стоит бетонный забор предприятия «Биомед». Об этом в социальных сетях сообщила пермячка Надежда Баглей.
По информации активистки, в заборе есть дыры, однако найти их — не самая простая задача для жаб. Ситуацию усложняют и автомобилисты, которые давят жаб, проезжая по дороге.
Миграция началась 21 апреля и продлится примерно до конца текущей недели.
«Очень просим неравнодушных людей найти время и подежурить на парковке. Аккуратно поймать жаб и перенести их к дырке в заборе», — добавила пермячка.