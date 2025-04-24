Полицейские со всего Казахстана выступили с обращением

Сейчас в Казахстане проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», цель которого — создание безопасной среды для каждого. С начала мероприятия, то есть с 19 апреля, уже предотвращено около 30 тысяч правонарушений на дороге.