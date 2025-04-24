Полицейские со всего Казахстана выступили с обращением

Как отметили в МВД, все граждане являются участниками дорожного движения, и потому соблюдение безопасности на дороге — это общая ответственность.
Сейчас в Казахстане проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», цель которого — создание безопасной среды для каждого. С начала мероприятия, то есть с 19 апреля, уже предотвращено около 30 тысяч правонарушений на дороге.
«Хотелось бы подчеркнуть, что полиция не стремится исключительно к наказанию или привлечению к ответственности, а работает для обеспечения вашей безопасности», — отметили в правоохранительных органах.
Здесь также добавили, что дорога не прощает ошибок — несмотря на профилактику, за эту неделю в стране случилось несколько ДТП со смертельным исходом.
«Каждый превышенный лимит скорости и каждое упущенное мгновение могут стоить жизни. Поэтому как водители, так и пешеходы должны быть внимательными и ответственными! Призываем вас следовать принципу “закон и порядок”.
Впереди праздничные и выходные дни. Уделите внимание своим близким, проводите время безопасно и с пользой! Обучайте своих детей безопасному поведению на дороге. Сотрудничайте с полицией в формировании принципа нулевой терпимости к правонарушениям в нашем обществе", — говорится в обращении полицейских.
В МВД также напомнили, что 2025 год объявлен «годом профилактики».
"Давайте вместе предотвращать любые преступления и правонарушения! Если каждый из нас будет внимателен за рулем, на пешеходном переходе и тротуаре, дороги нашей страны станут действительно безопасными.
Давайте вместе формировать культуру безопасности на дороге! Будьте примером для подражания! Помните: большие изменения начинаются с совместных шагов", — обратились стражи порядка к казахстанцам.