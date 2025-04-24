Школьники Самары активно участвуют в генеральной уборке города

Школы Самары активно включились в городскую акцию по уборке территории. Эту информацию распространила городская администрация.
Акция проходит в рамках всероссийской акции «Мы за чистоту», приуроченной к Году защитника Отечества. Одной из наиболее активных организаций стала школа № 77.
По словам директора Александра Воронцова, каждый класс получил конкретную зону ответственности: старшие школьники занимаются сбором мусора, расчисткой земли и выносом заполненных пакетов, младшие учащиеся собирают листья и сухие ветви деревьев, а учителя приводят в порядок зелёные насаждения, обрезая кусты и спиливая засохшие ветки.
«Субботники остаются важнейшей составляющей воспитательной работы наших детей. Я благодарна сотрудникам образовательных учреждений и юным жителям нашего города за активное участие. Мы завершим нашу масштабную уборку общим большим субботником 26 апреля», — подчеркнула начальник городского департамента образования Ирина Коковина.
Всего в мероприятии приняли участие свыше 42 тысяч учащихся школ, очистив почти 1,8 миллиона квадратных метров городских территорий.
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