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Голливудские киностудии вернутся на российский рынок: когда ждать в прокате

Глава «Синема Парка» Васясин оценил сроки возвращения голливудского кино.

Источник: Комсомольская правда

Голливудские фильмы не выходят в российский прокат, в основном, с 2022 года. Однако киностудии намерены вернуться. Представители уже начали переговоры с российским рынком. Об этом сообщил глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин, пишет РБК.

Голливудские киностудии будут выходить на российский рынок плавно. Некоторые из них уже объявили о возобновлении работы. Так, киностудия США Lionsgate летом покажет российскому зрителю фильм «Балерина». Кроме того, уточняет Алексей Васясин, уже полностью вернулась Miramax с «Джентльменами». Киностудии будут прибывать одна за одной: в промежутке от года до трех лет.

«Мы должны все договориться, как мы хотим видеть Голливуд, чтобы это не противоречило каким-то нормам государства и не было в ущерб индустрии», — подытожил Алексей Васясин.

В Минпромторге, между тем, подготовили предложения по условиям возвращения в Россию иностранного бизнеса.