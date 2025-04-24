Голливудские киностудии вернутся на российский рынок: когда ждать в прокате

Голливудские фильмы не выходят в российский прокат, в основном, с 2022 года. Однако киностудии намерены вернуться. Представители уже начали переговоры с российским рынком. Об этом сообщил глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин, пишет РБК.
Голливудские киностудии будут выходить на российский рынок плавно. Некоторые из них уже объявили о возобновлении работы. Так, киностудия США Lionsgate летом покажет российскому зрителю фильм «Балерина». Кроме того, уточняет Алексей Васясин, уже полностью вернулась Miramax с «Джентльменами». Киностудии будут прибывать одна за одной: в промежутке от года до трех лет.
«Мы должны все договориться, как мы хотим видеть Голливуд, чтобы это не противоречило каким-то нормам государства и не было в ущерб индустрии», — подытожил Алексей Васясин.
В Минпромторге, между тем, подготовили предложения по условиям возвращения в Россию иностранного бизнеса.