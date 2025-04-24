Голливудские киностудии вернутся на российский рынок: когда ждать в прокате

Голливудские киностудии будут выходить на российский рынок плавно. Некоторые из них уже объявили о возобновлении работы. Так, киностудия США Lionsgate летом покажет российскому зрителю фильм «Балерина». Кроме того, уточняет Алексей Васясин, уже полностью вернулась Miramax с «Джентльменами». Киностудии будут прибывать одна за одной: в промежутке от года до трех лет.