Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД рассказали о схеме мошенничества под видом замены полисов ОМС

В МВД подчеркнули, что полисы ОМС не имеют срока действия и не требуют продления.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники начали использовать новый способ обмана граждан под видом замены или продления полиса ОМС, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

Аферисты звонят жертвам, представляясь сотрудниками страховых компаний, и убеждают в срочной необходимости перейти на электронный полис или продлить действующий.

Доверившись звонящим, люди по их просьбе устанавливают на свои телефоны якобы официальное приложение Минздрава. На деле — это вредоносная программа, с помощью которой мошенники получают доступ к мобильному банку пользователя и могут похитить его средства.

В МВД подчеркнули, что полисы ОМС не имеют срока действия и не требуют продления. Переход на электронную форму возможен исключительно добровольно и бесплатно через портал «Госуслуги», без скачивания сторонних приложений.

Ранее Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти проинформировало, что мошенники создают и фейковые сайты по продаже авиабилетов.