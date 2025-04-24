В МВД рассказали о схеме мошенничества под видом замены полисов ОМС

Мошенники начали использовать новый способ обмана граждан под видом замены или продления полиса ОМС, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.
Аферисты звонят жертвам, представляясь сотрудниками страховых компаний, и убеждают в срочной необходимости перейти на электронный полис или продлить действующий.
Доверившись звонящим, люди по их просьбе устанавливают на свои телефоны якобы официальное приложение Минздрава. На деле — это вредоносная программа, с помощью которой мошенники получают доступ к мобильному банку пользователя и могут похитить его средства.
В МВД подчеркнули, что полисы ОМС не имеют срока действия и не требуют продления. Переход на электронную форму возможен исключительно добровольно и бесплатно через портал «Госуслуги», без скачивания сторонних приложений.
Ранее Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти проинформировало, что мошенники создают и фейковые сайты по продаже авиабилетов.