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Рубио назвал выдумкой статью Politico о снятии санкции с «Северного потока — 2»

В Госдепе опровергли публикацию Politico о планах США снять санкции с «Северного потока — 2».

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг информацию издания Politico о якобы ведущихся в администрации президента обсуждениях по отмене ограничительных мер в отношении газопровода «Северного потока — 2», назвав эти сведения выдумкой. Об этом Рубио сообщил в социальной сети X.

«Это, безусловно, ложь. Ни [спецпосланник президента США] Стив Уиткофф, ни я не обсуждали снятие санкций в отношении России в рамках сделки с Украиной», — написал Рубио.

Накануне газета Politico писала, что Вашингтон начал обсуждения по вопросам снятия санкций с газопровода «Северный поток — 2». Издание также подчеркивало, что Белый дом ведет разговоры о послаблении ограничении в отношении некоторых других «российских активов в Европе».

Ранее Рубио сообщил, что после серии переговоров с украинской стороной американские представители лучше понимать позицию России.