Рубио назвал выдумкой статью Politico о снятии санкции с «Северного потока — 2»

Накануне газета Politico писала, что Вашингтон начал обсуждения по вопросам снятия санкций с газопровода «Северный поток — 2». Издание также подчеркивало, что Белый дом ведет разговоры о послаблении ограничении в отношении некоторых других «российских активов в Европе».