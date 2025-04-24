Рубио назвал выдумкой статью Politico о снятии санкции с «Северного потока — 2»

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг информацию издания Politico о якобы ведущихся в администрации президента обсуждениях по отмене ограничительных мер в отношении газопровода «Северного потока — 2», назвав эти сведения выдумкой. Об этом Рубио сообщил в социальной сети X.
«Это, безусловно, ложь. Ни [спецпосланник президента США] Стив Уиткофф, ни я не обсуждали снятие санкций в отношении России в рамках сделки с Украиной», — написал Рубио.
Накануне газета Politico писала, что Вашингтон начал обсуждения по вопросам снятия санкций с газопровода «Северный поток — 2». Издание также подчеркивало, что Белый дом ведет разговоры о послаблении ограничении в отношении некоторых других «российских активов в Европе».
Ранее Рубио сообщил, что после серии переговоров с украинской стороной американские представители лучше понимать позицию России.