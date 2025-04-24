Филолог Каленчук: в слове «звонит» изменится ударение

В ближайшем будущем ударение в слове «звонит» изменится и будет падать на первый слог. Как заявила доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук в беседе с РИА Новостями, плавные движения в сторону этого произношения уже начались.
Специалист рассказывает, что такое произношение не случайно. Дело в том, что почти что все глаголы на «ИТЬ» двигаются от первоначального ударения, которое стояло у них на окончании, к ударению на основу слова.
«Почему сейчас налево и направо говорят звОнит, а не звонИт? А ведь в этом ничего случайного нет. Я как специалист знаю, что за этим вариантом (звОнит) будущее, потому что все глаголы на ИТЬ последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова», — подчеркнула спикер.
Каленчук отметила, что изменения происходят уже прямо сейчас и это не случайность. Да, далеко не многих будут радовать эти перемены, но с этим ничего не поделаешь.
«Что тогда делать со словами варит, солит, дружит и тысячами аналогичных. В этих словах ударение меняется по определенной модели, просто в слове звонит изменение началось позже, чем в остальных, а если оно началось, то оно, скорее всего, закончится», — заявила филолог.
Ранее стало известно, что более 53% опрошенных россиян хотели бы получать заработную плату в иностранной валюте. Респонденты даже рассказали какие деньги предпочитают. Так, треть граждан хотела бы получал зарплату в американских долларах, 28% — в евро, 20% — в юанях. Некоторые не отказались бы получать заработную плату в фунтах стерлингах, криптовалюте или швейцарских франках. Лишь 8% опрошенных устраивают выплаты в рублях.
Как KP.RU уже писал, на хорошое и запоминающееся проведение майских праздников россияне планируют потратить в среднем порядка 28 тысяч рублей. Статистика, с которой ознакомились РИА Новости, приводится с расчетом на одного члена семьи. Точное среднее значение — 27 811 рублей на человека. Эта сумма побила прошлогоднюю на целых 32%.