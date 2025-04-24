Филолог Каленчук: в слове «звонит» изменится ударение

«Почему сейчас налево и направо говорят звОнит, а не звонИт? А ведь в этом ничего случайного нет. Я как специалист знаю, что за этим вариантом (звОнит) будущее, потому что все глаголы на ИТЬ последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова», — подчеркнула спикер.