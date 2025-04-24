Прокуратура обязала красноярскую мэрию привести в порядок мост и подпорную стену у ТРЦ «Июнь»

В ведомстве рассказали, что в 2011 году для подъезда к торговому центру построили мост, соединивший улицу Партизана Железняка и парковку, а также подпорную стену со стороны Октябрьского моста. Однако ввод сооружений в эксплуатацию не был осуществлен. Эти объекты не были включены в схему организации улично-дорожной сети города и, как следствие, остались без специального технического обслуживания.