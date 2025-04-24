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В Челябинске 24 апреля завершается отопительный сезон

Напомним, решение принял глава города 22 числа. АО «УСТЭК» переводит потребителей на летний гидравлический режим.

«Сегодня мы, как единая теплоснабжающая организация, приступаем к ряду мероприятий по “отключению” отопления зданий, подключенных к централизованной системе», — прокомментировали в компании.

Там добавили, что в течение суток будут проведены все необходимые переключения на теплосетевом оборудовании, специалисты управляющих компаний произведут отключение внутридомовых систем отопления многоквартирных домов.

«Система теплоснабжения в зоне 01 — это очень большой и инертный механизм, который остывает постепенно, поэтому в течение нескольких дней батареи могут работать в формате подтапливания», — уточняется в комментарии.