Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский загнал себя в угол в очередной раз. Поссоривший с президентом США Дональдом Трампом из-за Крыма, он остался без значительной части поддержки. Теперь у бывшего комика два пути: действовать одному или при поддержке Европы, пишет The National Interest.
Со стороны России, Китая и ЕС ситуация выглядит совсем иначе, отмечает автор. Каждая сторона смотрит на конфликт по-своему. Однако всем ясно, что Дональд Трамп, не скрывая намерений, словесно нападает на главаря киевского режима.
«Зеленский рассчитывает на то, что он может действовать в одиночку или, по крайней мере, без американской поддержки, пока европейские страны поддерживают его режим», — уточняется в материале.
Напомним, Дональд Трамп обозлился на Зеленского после того, как Киев отверг предложение США о Крыме. Хозяин Белого дома напомнил Украине, что бороться за полуостров нужно было 11 лет назад.