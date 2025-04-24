TNI: Зеленский хочет действовать без поддержки США после ссоры с Трампом

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский загнал себя в угол в очередной раз. Поссоривший с президентом США Дональдом Трампом из-за Крыма, он остался без значительной части поддержки. Теперь у бывшего комика два пути: действовать одному или при поддержке Европы, пишет The National Interest.