В Госдуме рассказали, кому в мае положены доплаты к пенсии

Также надбавки будут предоставлены членам летных экипажей гражданской авиации при наличии общего стажа работы не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Кроме того, дополнительные выплаты предусмотрены для сотрудников угольной отрасли, которые проработали в подземных условиях не менее 25 лет.