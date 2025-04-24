В Госдуме рассказали, кому в мае положены доплаты к пенсии

Прибавка к пенсии коснется сразу нескольких категорий граждан.
С 1 мая для отдельных категорий пенсионеров будет произведен пересчет пенсий. Повышение коснется представителей некоторых профессий, а также граждан, имеющих льготный статус, в частности, ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
«Эти изменения не носят универсального характера и касаются только тех, чьи условия труда или жизненные обстоятельства предполагают дополнительные меры материальной поддержки. Прежде всего, речь идет о гражданах, имеющих отношение к Великой Отечественной войне», — сказал Гаврилов. Его слова передает ТАСС. Им предусмотрена единовременная выплата в размере 80 тысяч рублей.
Также надбавки будут предоставлены членам летных экипажей гражданской авиации при наличии общего стажа работы не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Кроме того, дополнительные выплаты предусмотрены для сотрудников угольной отрасли, которые проработали в подземных условиях не менее 25 лет.
Ранее стало известно, что россияне получат пенсию за май раньше чем обычно, передает телеканал 360. Выплаты поступят досрочно до 30 апреля.