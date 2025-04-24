Рядовой Виктор Нечаев из Качуга героически погиб в зоне СВО

— Мужчина родился в Качуге в дружной семье. Окончив школу, выучился на мастера сельского хозяйства, а после начал свою трудовую деятельность. Виктор был добрым и отзывчивым, всегда приходил на помощь нуждающимся, — рассказывают в пресс-службе администрации.