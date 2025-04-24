Рядовой Виктор Нечаев из Качуга героически погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Виктор Нечаев из Качугского района. Как сообщили КП-Иркутск в районной администрации, рядового, стрелка стрелкового батальона не стало 20 февраля 2025 года. Ему было 43 года.
— Мужчина родился в Качуге в дружной семье. Окончив школу, выучился на мастера сельского хозяйства, а после начал свою трудовую деятельность. Виктор был добрым и отзывчивым, всегда приходил на помощь нуждающимся, — рассказывают в пресс-службе администрации.
«За ленточку» герой отправился в декабре 2024 года, подписав контракт. Дома его осталась ждать мама. Свою семью он так и не успел создать. Бойца проводили в последний путь 23 апреля.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что командир роты из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО. У него осталось трое детей.