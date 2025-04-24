ФСБ обнаружила тайник с оружием в здании школы в ДНР

В Кураховке (ДНР) был найден крупный тайник с оружием, расположенный в здании местной школы, сообщают в УФСБ по региону. Этот арсенал был подготовлен иностранными наёмниками, которые планировали использовать его для диверсионных и террористических действий при отступлении.