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ФСБ обнаружила тайник с оружием в здании школы в ДНР

Украинские боевики использовали школу в качестве укрытия с 2022 года.

Источник: Аргументы и факты

В Кураховке (ДНР) был найден крупный тайник с оружием, расположенный в здании местной школы, сообщают в УФСБ по региону. Этот арсенал был подготовлен иностранными наёмниками, которые планировали использовать его для диверсионных и террористических действий при отступлении.

По словам местных жителей, в 2022 году в школе разместились украинские военные, а в 2023 году — иностранные наёмники, среди которых были испанцы и темнокожие мужчины. Местная жительница рассказала, что эти люди угрожали местным жителям.

Изъятое вооружение, включая две штурмовые винтовки и два ПЗРК натовского образца, будет передано в подразделения Минобороны России для дальнейшего использования.

Ранее военнослужащие Росгвардии и федеральной службы безопасности обнаружили схрон ВСУ с иностранным оружием и боеприпасами в ЛНР.