В Кураховке (ДНР) был найден крупный тайник с оружием, расположенный в здании местной школы, сообщают в УФСБ по региону. Этот арсенал был подготовлен иностранными наёмниками, которые планировали использовать его для диверсионных и террористических действий при отступлении.
По словам местных жителей, в 2022 году в школе разместились украинские военные, а в 2023 году — иностранные наёмники, среди которых были испанцы и темнокожие мужчины. Местная жительница рассказала, что эти люди угрожали местным жителям.
Изъятое вооружение, включая две штурмовые винтовки и два ПЗРК натовского образца, будет передано в подразделения Минобороны России для дальнейшего использования.
Ранее военнослужащие Росгвардии и федеральной службы безопасности обнаружили схрон ВСУ с иностранным оружием и боеприпасами в ЛНР.