Тревожное новолуние в Тельце: Как себя вести 27 апреля и почему этот день может быть опасным

Итак, нас посетит первое и последнее апрельское новолуние 2025 года. Эта фаза Луны весьма заметна: ночное светило пропадает с небосвода, что иногда вызывает в людях первобытный страх и ужас. В древние времена бояться новолуния было просто необходимо: под покровом ночи люди ничего не видели, поэтому становились лёгкой добычей, например, для пещерных львов. Или наоборот. В материале вместе с экстрасенсом Аделиной Паниной расскажем, как провести 27 апреля с пользой для себя.
Почему новолуние 27 апреля особенное.
Новолуние в знаке зодиака Телец состоится 27 апреля. Оно станет особенным из-за своего знака зодиака — Телец акцентирует внимание на теле, природе, комфорте, финансах и стабильности. Новолуние в нём благоприятно для создания устойчивости и гармонии в этих сферах жизни. Это возможность пересмотреть свои ценности и приоритеты, привести в порядок финансовые дела, создать комфортное пространство вокруг себя и уделить внимание своему физическому здоровью.
В этот период рекомендуется сосредоточиться на практических задачах, требующих последовательности и терпения. Благоприятно планировать долгосрочные проекты, связанные с материальным благополучием и личным комфортом. Важно прислушиваться к своим потребностям и не торопиться, позволяя себе наслаждаться простыми радостями жизни.
Марс и Плутон на новолуние 27 апреля.
Две планеты Солнечной системы, Марс и Плутон, могут повлиять на вас так, что вы будете в день новолуния ощущать тревогу. В мире могут случиться политические волнения, экономические встряски, да и ленту новостей в этот день слабонервным просьба не смотреть. В мире может произойти что-то, что усилит ваши страхи. Но не надо поддаваться панике и не стоит участвовать в чужих конфликтах. Энергии Марса, планеты бога войны, и Плутона, планеты бога царства мёртвых, могут быть опасны. Но если вы обуздаете бушующие в вас эмоции, то есть шанс перековать эту энергию в нечто созидательное, что можно направить внутрь себя. Расставьте приоритеты правильно и начинайте действовать.
Это отличное время для того, чтобы тихо, по-тельцовски упрямо, но уверенно заявить себе: «Я выбираю вот это. Это — моё». И начать действовать в выбранном направлении, пусть даже с самых маленьких шагов.
Лейтмотив этого новолуния.
Экстрасенс Аделина Панина в беседе с «Вечерней Москвой» ответила нам на вопрос: «О чём это новолуние»? Вот что она сказала: «Прежде всего — о возвращении к реальности, но не в унылом смысле. Скорее наоборот: это шанс построить свою жизнь так, чтобы в ней стало больше простых радостей». Экстрасенс советует подумать, где вам нужна стабильность: это могут быть профессиональная, любовная или финансовая сферы. Новолуние в знаке зодиака Телец — хорошее время, чтобы расставлять приоритеты и продумывать планы на будущее.
Как знак зодиака Телец влияет на новолуние 27 апреля.
Телец — это, пожалуй, самый «чилловый» знак зодиака. Тельцам по гороскопу важно обеспечить себе нижние ступеньки пирамиды Маслоу: телесный комфорт, безопасность, чувство взаимной любви — и всё, стереотипный представитель Тельцов счастлив. Примерно такое настроене можно почувствовать и от новолуния 27 апреля. Это земной знак зодиака, поэтому он твёрдо стоит на ногах, погружён в реальность. А ещё энергия Тельца способствует накоплению ресурсов.
Помните: представитель знака зодиака Телец никогда не суетится и не работает на износ. Он расслаблен, решает проблемы по мере их поступления. Экстрасенс на новолуние 27 апреля советует обратить повышенное внимание на ресурсы. Нужно спокойно подумать, где вы приобретаете силы, а где, наоборот, теряете. От чего следует отказаться? Какие траты или вложения себя не оправдали? Кому сказать «нет»? Как вообще чувствует себя ваше тело? Новолуние в Тельце — отличный повод задать себе все эти вопросы. Одновременно стоит подумать о том, чему вы готовы дать зелёный свет.
Что можно и нельзя делать на новолуние 27 апреля.
Новолуние в Тельце налагает на нас, простых смертных, ряд обязательств. Конечно, запреты новолуния не такие жёсткие, как религиозные запреты, но следование правилам значительно облегчит вам жизнь. Аделина Панина делится своим списком топовых дел, которые можно и нужно сделать на новолуние в Тельце. Вот они.
Телец — земной знак, так что сегодня необходим отдых на природе. Чем дальше от большого города, тем лучше. Суперский день для планирования: финансовый план на год или сценарий творческого проекта в новолуние получатся реалистичными. Время устроить себе вкусный и красивый домашний ужин. Можно при свечах, можно помедитировать на вкус пищи. Наверняка вы чувствуете, что какие-то вещи в вашей жизни вызывают в вас тревогу. Сделайте из них список, но не увлекайтесь: пишите не больше пяти. Создайте что-то красивое и практичное. Это может быть уборка, мелкий ремонт, пересадка цветов или рассады.
Есть вещи, от которых Аделина нас предостерегает. Чтобы новолуние в Тельце прошло спокойно, стоит отказаться от них, хотя бы на день. Вот что не стоит делать 27 апреля.
Не поддавайтесь на провокации, не вступайте в конфликты. Не спешите. Не позволяйте панике или тревоге захватить вас.
Новолуние в Тельце будет относительно спокойным днём в вашей личной жизни, но влияние планет Марс и Плутон может немного пошатнуть общемировую стабильность. Не пугайтесь этого, лучше с холодной головой составьте план действий на месяц или на год. Отнеситесь к этому плану по-тельцовски, с упорством и терпением. Главное — двигаться вперёд, пусть даже мелкими шажками. А ещё можете почитать лунный календарь на май от Life.ru.
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