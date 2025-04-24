Тревожное новолуние в Тельце: Как себя вести 27 апреля и почему этот день может быть опасным

Две планеты Солнечной системы, Марс и Плутон, могут повлиять на вас так, что вы будете в день новолуния ощущать тревогу. В мире могут случиться политические волнения, экономические встряски, да и ленту новостей в этот день слабонервным просьба не смотреть. В мире может произойти что-то, что усилит ваши страхи. Но не надо поддаваться панике и не стоит участвовать в чужих конфликтах. Энергии Марса, планеты бога войны, и Плутона, планеты бога царства мёртвых, могут быть опасны. Но если вы обуздаете бушующие в вас эмоции, то есть шанс перековать эту энергию в нечто созидательное, что можно направить внутрь себя. Расставьте приоритеты правильно и начинайте действовать.