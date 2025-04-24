В Роскачестве объяснили дачникам, где и как выбрать лучшие семена

При выборе стоит ориентироваться на семена сортов и гибридов, внесённые в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Для раннего урожая, конечно, лучше покупать раннеспелые сорта и гибриды. Также важно обращать внимание на устойчивость к вредителям и болезням, эта информация может быть указана на упаковке, уточнили в организации. Также на этикетке, как правило, пишут о преимуществах и особенностях выращивания того или иного растения, необходимых условиях и потенциальном урожае.