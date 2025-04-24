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В Роскачестве объяснили дачникам, где и как выбрать лучшие семена

Покупать семена лучше не на «сезонных полках» в гипермаркетах, а в специализированных магазинах, где гораздо шире выбор, а продавцы специализируется именно на таких товарах. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе Роскачества. По данным экспертов, профильные точки тщательнее отбирают семена для продажи, правильнее хранят их, тем самым сохраняют их качества.

Источник: Life.ru

«Если нет возможности купить семена в магазине, их всегда можно заказать онлайн. Преимущества покупки в интернете — это широкий ассортимент, возможность тщательно изучить фотографии и описание товара. Однако есть нюансы. Например, риск обмана со стороны недобросовестного продавца, невозможность проконтролировать, чтобы в посылку попал именно выбранный товар, и нет гарантии качества и соблюдения условий хранения. Также если посылка едет далеко, никто не гарантирует условия хранения, поэтому качество семян может пострадать», — подчеркнули в Роскачестве.

Также можно покупать семена у частных заводчиков. Как правило, они предлагают сорта, которые не найдёшь в обычном магазине. Однако стоит учитывать, что такого широкого выбора у них нет, а цена может быть значительно выше, чем в обычных торговых точках.

При выборе стоит ориентироваться на семена сортов и гибридов, внесённые в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Для раннего урожая, конечно, лучше покупать раннеспелые сорта и гибриды. Также важно обращать внимание на устойчивость к вредителям и болезням, эта информация может быть указана на упаковке, уточнили в организации. Также на этикетке, как правило, пишут о преимуществах и особенностях выращивания того или иного растения, необходимых условиях и потенциальном урожае.

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