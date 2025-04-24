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Дорожную разметку начали обновлять в центре Хабаровска

Пока работы проводят в центре, после этого разметку нанесут на дороги всего города. Как сообщили в мэрии, сегодня продольные линии уже появились на улице Гоголя.

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«Для нанесения дорожной разметки используется износостойкий материал — пластик. Он зарекомендовал себя положительно. Гарантийный срок его эксплуатации — полгода, но зачастую он держится дольше. Также пластик будет наноситься на проезжую часть при обустройстве пешеходных переходов. Эта технология надежнее, чем нанесение разметки краской, которая держится три месяца. Отмечу, что в связи с проведением работ по нанесению разметки некоторые участки дорог будут частично перекрывать. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам», — сказал заведующий сектором управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Николай Жираков.

Нанесение будет проводиться на постоянной основе при благоприятных погодных условиях, это позволит соблюсти технологию.

Напомним, недавно синоптики анонсировали ухудшение погоды в Хабаровске, что может помешать процессу и ухудшить качество разметки.