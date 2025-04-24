Дорожную разметку начали обновлять в центре Хабаровска

«Для нанесения дорожной разметки используется износостойкий материал — пластик. Он зарекомендовал себя положительно. Гарантийный срок его эксплуатации — полгода, но зачастую он держится дольше. Также пластик будет наноситься на проезжую часть при обустройстве пешеходных переходов. Эта технология надежнее, чем нанесение разметки краской, которая держится три месяца. Отмечу, что в связи с проведением работ по нанесению разметки некоторые участки дорог будут частично перекрывать. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам», — сказал заведующий сектором управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Николай Жираков.