Перемены к лучшему: в Башкирии стартует новый сезон благоустройства парков

Индекс качества городской среды эксперты высчитывали по 36 параметрам. Среди них один из важнейших критериев — благоустройство придомовых и общественных территорий. К слову, наша республика за последние пять лет реконструирует парки, скверы, аллеи рекордными темпами. Перед стартом очередного активного строительного сезона «Башинформ» собрал актуальную информацию, где начнется ремонт в ближайшее время.
Миллиард на парки
1,2 млрд рублей — такую внушительную сумму Башкирия направит на благоустройство общественных территорий в текущем году. Денежные средства преимущественно федеральные, полученные в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили «Башинформу» в министерстве ЖКХ региона, деньги распределят между городами и селами почти в равной пропорции. В городах и городских поселениях реализуют 48 проектов на общую сумму 678 млн, в селах обновят 46 локаций на 533 млн рублей.
По мнению Главы Башкирии Радия Хабирова, несмотря на то, что за пятилетку привели в порядок более 800 общественных территорий, расслабляться еще рано.
«Это не значит, что мы достигли цели и можем почивать на лаврах. Мы многого добились в части благоустройства городов и сел республики, в каждом нашем городе и районе появились прекрасные парки, новые точки притяжения для жителей, но и сделать еще предстоит немало», — отметил руководитель региона.
Еще один способ привлечения федерального бюджета — участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. За время существования этой программы в республику привлекли более 3 млрд рублей на 34 проекта. Башкирия занимает на данный момент четвертое место в России по количеству уже реализованных идей (их 27).
Два года назад в конкурсе победили два проекта: «Вольный берег» в Баймаке (территория парка культуры и отдыха имени Салавата Юлаева) и «Верхотор — театр времен» в Ишимбайском районе (территория, окружающая комплекс бывшего медеплавильного завода).
В Баймаке появятся спортивная зона, детская площадка, фонтан, пирс, зоны отдыха с перголами, скейтпарк.
В Верхоторе уже есть спортивная, детская и смотровая площадки. В этом году в планах — визит-центр, устройство скейт-площадки, пляжной зоны с пирсом и кафе, организация событийной площадки. Работы поделили на два этапа, поэтому сдать оба объекта должны к концу 2025 года.
Гранты от минстроя в 2025 году в рамках этого же конкурса получат: «Бульвар Новаторов» в Белебее, «Нефтекамск: ось времени» в Нефтекамске, «Воскресенские ряды» в Благовещенске, «Салават: семь сновидений сквозь явь» в городе Салавате и «Путь Урал-батыра» в Учалах.
От периферии — к центру
Приведенные выше примеры показывают, что внимание в республике уделяют не только столице, но и другим населенным пунктам. Между тем и в самой Уфе сначала благоустроили общественные пространства в отдаленных районах. Так, обновился парк «Волна» в Затоне, преобразились парки Первомайский и Нефтехимиков в Черниковке, по-новому выглядят теперь «Кашкадан» в Сипайлово и территория озера Теплого в Инорсе, современнее стали сквер «Дубки» и фонтан «Танцующие журавли» на проспекте Октября, завершилась реконструкция парка «Центральный» в Дёме.
И только сейчас ремонтные работы «переезжают» в исторический центр Уфы, в парк имени Ленина. С 12 мая его закроют на реконструкцию на два года.
«Таких запущенных парков, как парк Ленина, наверное, в Уфе больше нет. Поэтому мы приняли решение в этом году начать ремонт, он может растянуться на два года. В чем особенность работ? Там придется вскрывать многие коммуникации. Поэтому с 12 мая парк полностью будет закрыт», — объявил на оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкирии.
По проекту, в парке заменят старый асфальт и инженерные сети. После ремонта здесь появятся камеры видеонаблюдения и дополнительное освещение, малые архитектурные формы, детская площадка, новые деревья. Отремонтируют и чаши фонтанов.
Еще одна особенность ремонта — в парке находится очень много исторических элементов и объектов. Да и сам парк является объектом культурного наследия. Как пояснил начальник Башкультнаследия Салават Кулбахтин, в состав ансамбля входят памятники «Братская могила», «Памятник Александру Матросову», «Место проведения митингов».
В предмет охраны включены само местоположение парка, ландшафт, лестничные спуски к фонтанам и фонтаны, а также четыре стелы, демонстрирующие награды Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики: орден Ленина, орден Октябрьской революции, орден Дружбы народов.
«Весь комплекс работ будет выполнен в соответствии с требованиями федерального законодательства по сохранению объектов культурного наследия. Реставрацию ансамбля проведет лицензированная министерством культуры России организация», — подчеркнул руководитель Башкультнаследия.
Учитывая значимость и статус локации, проектирование вели на протяжении последних двух лет. Все этапы обновления согласовывали с жителями башкирской столицы, проведя ряд общественных слушаний. Тем не менее Глава Башкирии поручил Общественной палате РБ создать рабочую группу по общественному контролю. Он также подчеркнул, что лично будет проверять ход реконструкции и ему теперь «будет куда бегать» из рабочего кабинета.
Помимо парка имени Ленина в историческом центре Уфы в текущем году начнут обновлять еще несколько общественных пространств. Например, на пересечении улиц Дорофеева и Коммунистической приведут в порядок сквер имени Мидхата Шакирова. Там же поставят памятник первому секретарю Башкирского обкома КПСС. Стоимость работ — 60 млн рублей. Ремонт закончится уже в текущем году.
На улице Коммунистической займутся сквером «Уфимские липы». В основу концепции благоустройства легла тема «Путь писателя», потому что зона отдыха располагается рядом с памятником культуры «Дом Поликарпова», где располагается Союз писателей Башкирии. Локация займет площадь в 840 квадратных метров. Стоимость работ составит порядка 26 млн рублей. Сейчас в мэрии ищут подрядчика.
За два года преобразится и улица Театральная. Главное изменение — она станет пешеходной. По проекту, входная арка будет со стороны улицы Пушкина. А на самой улице разместят киоски для торговли, балетную сцену и сцену для городских событий, обустроят амфитеатр, зону уличных выставок, галерейную, установят световые инсталляции и современные скульптуры. На преобразование понадобится около 274 млн рублей. Финансирование на два года уже выделено.
Таким образом, в любой точке Уфы, от периферии до центра будет где погулять. Причем в современных, интересных и новых локациях.
Общественный интерес
Население Башкирии активно участвует в судьбе проектов по созданию комфортной среды. К примеру, в 2024 году во всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства приняли участие 974 тысячи жителей республики. Это рекорд среди регионов России.
С благоустройством сильно взаимосвязаны экономика и бизнес. Люди это понимают. Математика простая: новые локации и общественные пространства привлекают туристов. А значит, у местных жителей появляется возможность предлагать свои услуги и товары, то есть появляются новые рабочие места, возможности для заработка.
Да и жить в населенных пунктах с ухоженными дворами и парками гораздо приятнее. Именно поэтому директор института развития городов Башкирии Ольга Сарапулова считает жителей лучшими экспертами по развитию территорий и общественных пространств.
«Зачастую они лучше любых архитекторов и урбанистов знают, чего здесь конкретно не хватает и что нужно сделать. На своих проектных семинарах мы много раз встречаемся с людьми, чтобы собрать их коллективные идеи и предложения. Причем сейчас все очень в конструктивном русле проходит, ведь многие путешествуют по России и видят опыт других городов, поэтому четко формулируют свои запросы», — считает эксперт.
Вот и сейчас у жителей Башкирии есть возможность самим решать, какие общественные пространства следует привести в порядок в 2026 году. Стартовало голосование за объекты благоустройства. Свое мнение до 12 июня можно оставить по ссылке. 159 объектов, за которые отдадут большинство голосов, тоже приведут в порядок.