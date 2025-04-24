Перемены к лучшему: в Башкирии стартует новый сезон благоустройства парков

Приведенные выше примеры показывают, что внимание в республике уделяют не только столице, но и другим населенным пунктам. Между тем и в самой Уфе сначала благоустроили общественные пространства в отдаленных районах. Так, обновился парк «Волна» в Затоне, преобразились парки Первомайский и Нефтехимиков в Черниковке, по-новому выглядят теперь «Кашкадан» в Сипайлово и территория озера Теплого в Инорсе, современнее стали сквер «Дубки» и фонтан «Танцующие журавли» на проспекте Октября, завершилась реконструкция парка «Центральный» в Дёме.