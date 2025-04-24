В Красноярске на улице Складской появится детский сад

В Красноярске на улице Складской застройщик построит детский сад за свой счет. Как рассказали в городском департаменте градостроительства, компания «Арбан» заключила договор о комплексном развитии территории в Свердловском районе до 2032 года.
Кроме жилых домов, на участке должен появиться детский сад на 270 мест. Он разместится через дорогу от школы № 158.
Сейчас инвестор разрабатывает проект планировки. Документ рассмотрят на публичных слушаниях.
Ранее мы писали, что на улице Тотмина закрыли неэкологичную котельную.