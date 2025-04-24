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Иркутские таможенники изъяли кинжал у авиапассажира

Мужчина не смог провезти нож в багаже.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пассажир, вылетающий рейсом Иркутск-Ташкент, пытался вывезти в дорожной сумке охотничий кинжал. Иностранец в международном аэропорту Иркутска прошел через «зеленый» коридор. Это означает, что товары в багаже разрешены для вывоза. Однако таможенники обнаружили в сумке нож с лезвием более 16 сантиметров. На перемещение такого холодного оружия через границу требуются разрешительные документы, но у пассажира их не было. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Иркутской таможни.

— С начала 2025 года это уже десятый нож, изъятый сотрудниками таможенного поста Аэропорт Иркутск у пассажиров. Также в рамках контроля багажа авиапассажиров забрали 3 кастета. Все они по результатам экспертиз признаны холодным оружием, — отмечает начальник таможенного поста Альбина Куприна.

Нож у мужчины изъяли, пассажиру грозит административный штраф.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что во время полета в Иркутск девушка пыталась открыть дверь самолета.