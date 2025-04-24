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«Режиму здоровьесбережения не соответствует». Мингорисполком сказал о запрете на «сладкие столы» в детсадах

Власти Минска сказали про запрет на «сладкие столы» в детских садах.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, можно ли в детских садах устраивать «сладкие столы» для детей, пишет агентство «Минск-Новости».

Так, о запрете проводить «сладкие столы» для детей, например, во время выпускных в детских садах сообщили в комитете по образованию Мингорисполкома. Данный запрет не является нововведением. И хотя традиционно проводятся выпускные и утренники у детей, в день мероприятий режим дня должен сохранятся.

— И сон, и приемы пищи, и прогулки направлены на сохранение здоровья детей. А «сладкий стол» режиму рациональности и здоровьесбережения не соответствует, — прокомментировала замглавы комитета по образованию Мингорисполкома Ольга Смирнова.

Питание в детском саду строго контролируется сотрудниками учреждения, центрами гигиены и эпидемиологии. И сладости, приготовленные за пределами пищеблока, не соответствующие технологическим картам и непрошедшие установленный контроль могут быть чреваты для детей.

Тем временем эпидемиологи сказали о массовом вылете мошкары в Беларуси после жары в апреле: «Токсическое действие их слюны вызывает сильную аллергию».

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