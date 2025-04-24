«Режиму здоровьесбережения не соответствует». Мингорисполком сказал о запрете на «сладкие столы» в детсадах

Так, о запрете проводить «сладкие столы» для детей, например, во время выпускных в детских садах сообщили в комитете по образованию Мингорисполкома. Данный запрет не является нововведением. И хотя традиционно проводятся выпускные и утренники у детей, в день мероприятий режим дня должен сохранятся.