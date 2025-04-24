«Режиму здоровьесбережения не соответствует». Мингорисполком сказал о запрете на «сладкие столы» в детсадах

Стало известно, можно ли в детских садах устраивать «сладкие столы» для детей, пишет агентство «Минск-Новости».
Так, о запрете проводить «сладкие столы» для детей, например, во время выпускных в детских садах сообщили в комитете по образованию Мингорисполкома. Данный запрет не является нововведением. И хотя традиционно проводятся выпускные и утренники у детей, в день мероприятий режим дня должен сохранятся.
— И сон, и приемы пищи, и прогулки направлены на сохранение здоровья детей. А «сладкий стол» режиму рациональности и здоровьесбережения не соответствует, — прокомментировала замглавы комитета по образованию Мингорисполкома Ольга Смирнова.
Питание в детском саду строго контролируется сотрудниками учреждения, центрами гигиены и эпидемиологии. И сладости, приготовленные за пределами пищеблока, не соответствующие технологическим картам и непрошедшие установленный контроль могут быть чреваты для детей.
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